'Tweede Kamer wil gaswinning verder terugbrengen'

ASSEN - Politieke partijen in de Tweede Kamer willen de gaswinning van de NAM in de provincie Groningen verder terugbrengen.

Ook moet er een uitkoopregeling komen voor mensen die weg willen uit het gaswinningsgebied. Daarnaast wil de politiek dat de NAM in Assen voortaan geen bevingschade meer afwikkelt. Dat meldt de NOS Volgens de NOS blijkt dat uit een motie die waarschijnlijk door alle partijen in de Tweede Kamer wordt ondertekend of gesteund. In de Tweede Kamer wordt vandaag gedebatteerd over gaswinning en aardbevingen in de provincie Groningen.De NAM heeft in 2016 27,6 miljard kubieke meter aardgas gewonnen uit het Groningen-gasveld. Dit jaar mag de NAM maximaal 24 miljard kuub gas winnen.