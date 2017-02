Architect schenkt honderd fietsen aan vluchtelingen

EELDE - Architect Cor Kalfsbeek heeft honderd fietsen geschonken aan mensen met een (voorlopige) verblijfsvergunning in Eelde.

Kalfsbeek won vorig jaar de Grote Culturele Prijs van Drenthe. Het bijbehorende bedrag van tienduizend euro wilde hij graag teruggeven aan de maatschappij."Wat is er mooier dan fietsen in Nederland? Je moet het kunnen. Het brengt je ver. Het ontspant je. Je bent buiten. Je bent afgeleid. Het is mijn beleving een bevrijdende activiteit", zegt Sibylle Kalfsbeek, de vrouw van Cor Kalfsbeek.De statushouders kregen vandaag fietsles van Veilig Verkeer Nederland. Zowel de theorie als de praktijk werd geoefend en dat was nodig ook. "Ik heb wel eens een ongeluk gehad. Ik reed heel hard, maar moest ineens stoppen en toen knalde mijn vriend achterop", zegt Tariq Alrifia.De statushouders zijn erg blij met de fietsen. "Het geeft ons vrijheid en hoeven niet met de bus", zegt Mustafah Alhammami. De fietsen worden veel gebruikt. "Ik doe boodschappen of ga naar school. Ik gebruik de fiets eigenlijk altijd", aldus Alhammami.Cor Kalfsbeek kon wegens problemen met zijn gezondheid vandaag niet zelf aanwezig zijn bij de fietsles voor statushouders. Zijn vrouw was er wel. "Ik hoop dat ze er blij mee zijn, maar daar lijkt het wel op", aldus Sibylle Kalfsbeek.