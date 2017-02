Kiri Auto's en Motoren wordt gesloopt en herbouwd na brand

HOOGEVEEN - De broers André en Roderick Kirindongo uit Hoogeveen hebben ruim zeven maanden moeten wachten, maar hun panden aan de Parmentiersstraat worden eindelijk gesloopt.

Eind juli gingen hun panden, waarin het bedrijf Kiri Auto's en Motoren gevestigd was, in vlammen op "Ik kreeg toen een telefoontje van de meldkamer. Vanuit de verte zag ik al vlammen. Dat is behoorlijk schrikken", vertelt Roderick Kirindongo. "Je hele levenswerk is naar de bliksem." In het auto- en motorbedrijf stonden ruim 110 motoren en 20 auto's.Vanwege het politie-onderzoek duurde het maanden voor de sloop kon beginnen. "Het is wel een raar gevoel om hier te staan, maar het is goed dat het gesloopt wordt. Het leek op een gegeven moment een soort spookstad", zegt André Kirindongo.Overal liggen hoopjes verbrande resten. Sommige onderdelen zijn nog te herkennen. "Hier ligt bijvoorbeeld een garagedeur", wijst Roderick aan. "En daar staat een verbrande smart-auto."Roderick had zijn motor- en autobedrijf in één van de panden. Het andere pand van zijn broer, was een opslag. "Het doet pijn om hier te staan", vertelt hij. "Ik denk nog best vaak terug aan de brand. Je bent zeven maanden uit de running geweest en we moeten wel door. Er moet geld op de plank komen. En er moet ook gegeten worden."De broers zijn van plan de panden weer op te bouwen. "Het wordt wel wat moderner'', aldus André. "Hoe het eruit komt te zien, is nog niet helemaal bekend, de tekeningen worden gemaakt.""Het pand moet eerst weer staan, dan kunnen we kijken hoe we het in willen richten", besluit Roderick. De broers hopen rond de zomer te kunnen beginnen met de bouw van de panden. Het nieuwe bedrijf moet er dan uiterlijk begin volgend jaar staan.