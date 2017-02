Sensor City krijgt alsnog forse subsidie uitbetaald

ASSEN - Het noodlijdende Sensor City in Assen krijgt toch nog vele tonnen aan subsidie toegekend door het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Het gaat in eerste instantie om bijna 800.000 euro aan subsidiegeld, dat aanvankelijk is ingehouden. Er wordt nog overlegd over nog eens ruim 180.000 euro, wat Sensor City ook nog tegoed heeft van het SNN.Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders van Assen in zijn beantwoording op vragen van de SP. De partij wilde weten hoe het kon dat SNN een toegewezen subsidie aan het sensorbedrijf vorig jaar toch niet volledig uitkeerde.Of het alsnog loskomen van het SNN-geld de redding betekent voor Sensor City is nog hoogst onzeker. "De financiële problemen zijn onveranderd. We werken nog steeds aan een oplossing. Het SNN werkt prima mee, maar meer kan ik er niet over melden", laat Rob Goossens, voorzitter van de Raad van Toezicht, weten.Afgelopen maand werd bekend dat Sensor City dicht tegen een faillissement aanzit, omdat er een schuld is van meer dan acht ton.Sensor City kwam vorig jaar september in de problemen toen een toegezegde subsidie van het SNN voor een sensormeetnetwerk rond de stad bijna een miljoen euro lager uitviel dan verwacht. Er zou ruim tien miljoen euro afkomen. Maar SNN kortte uiteindelijk bij de eindafrekening op de subsidiebijdrage. Sommige facturen en tarieven zouden niet deugen en er ontbrak informatie.Sensor City maakte bezwaar tegen de korting en zorgde er ondertussen voor dat de ontbrekende informatie alsnog boven water kwam. Het SNN heeft de subsidievaststelling daarom nu op meerdere onderdelen herzien, aldus B en W van Assen.Toch kan ook de gemeente niet zeggen of hiermee Sensor City gered is. "Daarvoor moet je toch echt bij de de Raad van Toezicht zijn", zegt woordvoerder Martin de Bruin.De gemeenteraad bespreekt morgenavond Sensor City en alle problemen rond dit ambitieuze regel- en meetnetwerk van sensoren. Ondanks miljoenen aan subsidie, heeft het de afgelopen jaren geen baan extra opgeleverd voor de stad, terwijl dat wel was afgesproken. Wethouder Maurice Hoogeveen wordt gebrek aan sturing en controle verweten.In de beantwoording van de SP-vragen geeft het college zelf ook weer fouten toe. Zo ontving het wel de werkplannen van Sensor City van 2014 en 2015, maar zijn ze verder niet ter goedkeuring besproken. "Dit had wel gemoeten, gezien de prestatieafspraken die er in 2013 met Sensor City zijn gemaakt, en met de gemeenteraad", aldus B en W.