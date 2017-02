Gemeente Emmen herkent zich niet in beschuldigingen kunstbonden

EMMEN/COEVORDEN - De gemeente Emmen herkent zich niet in de beschuldigingen van de Kunstenbond en de Nederlandse toonkunstenaarsbond.

De twee bonden deden gisteren aangifte van gesjoemel rond het faillissement van het Drents regionaal kunstencentrum CQ.Ze willen bovendien 5,5 miljoen euro van de gemeente Emmen en Coevorden, als schadeloosstelling voor de ex-werknemers van CQ. Het van gemeentelijke subsidies levende CQ ging in 2014 op de fles. Er stonden 77 mensen op de loonlijst."Wij hebben de Initiatiefgroep Belangen oud-medewerkers CQ meerdere malen laten weten niet met hen in gesprek te gaan, terwijl de afhandeling van het faillissement nog loopt. Dit aangezien wij de afhandeling van het faillissement niet onnodig willen bemoeilijken. De gemeente doet er alles aan om het faillissement zo goed en snel mogelijk af te ronden", zegt een woordvoerder van de gemeente Emmen.Volgens de bonden heeft het bestuur gerommeld met de statuten en de cao. "Met de oude cao hadden de gemeenten de verantwoordelijkheid voor begeleiding van werk naar werk en betaling van bovenwettelijke WW en nawettelijke WW. Opeens kwam dat te vervallen", aldus de bonden.Het CQ-bestuur was niet bevoegd om bepaalde wijzigingen door te voeren, beweren ze. De bonden hebben "de stellige indruk dat het CQ-bestuur onder een hoedje speelde met Emmen en Coevorden. Door deze handelwijze bespaarden de gemeenten een jaarlijks subsidiebedrag van ongeveer 600.000 euro, plus de eventuele vertrekkosten van de werknemers."De gemeente Coevorden meent de zaken rond het faillissement destijds 'netjes' te hebben afgehandeld. De gemeente herkent zich eveneens niet in de beschuldiging van gesjoemel. "Maar ze hebben het recht formeel bezwaar te maken. Wel heel vervelend, we zouden onze energie liever ergens anders in steken."