Tranen bij sloop van 53 huizen in Hoogeveen

Bewoner Henk van der Leeden mocht de eerste woning slopen (foto: RTV Drenthe) De eerste woningen in de Frans Halsstraat zijn gesloopt (foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Impressie van de nieuwbouwwoningen in Hoogeveen Centrum-West (beeld: Domesta)

HOOGEVEEN - In de Hoogeveense wijk Centrum-West is vandaag gestart met de sloop van 53 woningen. De woningen zijn oud en volgens woningcorporatie Domesta onveilig.

Zo zit er nog asbest in die huizen en moeten de woningen een stuk duurzamer en beter toegankelijk voor senioren worden. De woningcorporatie bouwt daarom 42 nieuwe woningen.



Emotioneel

Henk van der Leeden woont inmiddels 48 jaar in de wijk en is niet blij met de sloop. "Ik word tachtig dit jaar. Ik heb niet meer zoveel fut om alles aan te pakken in het nieuwe huis. Dat gaat niet meer. Nee, een oude boom moet je niet verplanten."



Toch stapte Van der Leeden vanmorgen in de speciale grijpmachine om de sloop van de woningen in te luiden. Een emotionele stap, vooral voor zijn vrouw Annie die huilend toekijkt. "Ik was vanmorgen al om half vijf op. Van de zenuwen denk ik. Nu gaat het echt gebeuren. Ik heb altijd gedacht: misschien gebeurt er nog een wonder en hoeven we niet te verhuizen. Maar nee. We kunnen niets meer doen."



Hard nodig

Annie van der Leeden verhuisde in 1958 naar Hoogeveen, nadat haar familie van Indonesië naar Nederland emigreerde. Zij en haar man Henk bleven liever in hun oude huis wonen. Toch zijn ook veel bewoners blij met de sloop. Een van hen is Erik Huigen, die in het huis woonde dat Henk van der Leeden symbolisch mocht slopen als eerste woning. "Dit was ook heel hard nodig hoor, echt. Deze huizen zijn niet meer van deze eeuw", aldus Huigen.



Daar is zijn vroegere buurman Hans Bansema het mee eens. "Ik was drie jaar toen ik in deze wijk kwam wonen met mijn ouders. Sinds 1 oktober woon ik op een nieuw adres in Hoogeveen. Dat bevalt mij stukken beter dan hier."



Komende zomer zijn de eerste huizen klaar.

Door: Marjolein Knol Correctie melden