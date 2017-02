Bibliotheek Assen honderd jaar: 'Wij zijn toekomstbestendig'

De bibliotheek in Assen bestaat honderd jaar (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper) De 3D-printers (foto: RTV Drenthe/Ineke Kemper)

ASSEN - De bibliotheek in Assen bestaat honderd jaar. Hoewel er de afgelopen decennia veel veranderd is, is de functie van de bieb nog hetzelfde. Nog steeds komt jong en oud langs om boeken te lenen.

De 98-jarige mevrouw Van der Leij-Bontekoe is het oudste lid van de bieb. En een echte leesfan. Ze is al 67 jaar lid. In de laatste negen jaar heeft ze zo'n vijfhonderd boeken gelezen. Dat komt neer op anderhalf boek per week.



Stipje in het boek

De dochter van mevrouw Van der Leij-Bontekoe haalt de boeken uit de bibliotheek. Om te voorkomen dat zij een boek meeneemt dat mevrouw Van der Leij-Bontekoe al gelezen heeft, is er een schema bedacht. "Ik zet in de achterkant van elk boek een stip."



Om bezoekers te laten zien hoe het honderd jaar geleden allemaal begon, is een kleine tentoonstelling ingericht. Zo zijn de statuten te zijn en de oude catologi. In de begintijd waren er zeshonderd leden en ook maar zeshonderd boeken. Nu zijn er niet alleen veel boeken, maar gebeurt ook alles digitaal.



De komende maanden verandert het onderwerp van de tentoonstelling. Elke keer is een ander thema te zien.



Toekomst

Maar de bibliotheek kijkt niet alleen naar het verleden. Om de bieb ook voor de toekomst interessant te houden, is er inmiddels veel meer te doen. In het pand is een 'Jacklab' ingericht. Daarin staan 3D-printers om uit te proberen.



De bibliotheek wil zo, volgens directeur Hanneke Bruggeman, mensen dingen laten ontdekken die zij thuis niet heeft. "Zo zijn wij toekomstbestendig."

Door: Ineke Kemper Correctie melden