4 Mijl van Emmen met flinke eindsprint naar 3.808 deelnemers

EMMEN - Er doen in totaal 3.808 hardlopers mee aan de tweede editie van de 4 Mijl van Emmen.

Dat is fors meer dan tijdens de eerste editie van vorig jaar, toen er 2.500 deelnemers aan de start verschenen."Ja we zijn natuurlijk ontzettend blij", vertelt een tevreden Dennis Blaak van de organisatie. Naar eigen zeggen liep het vooral de laatste paar weken hard met aanmeldingen voor de 4 Mijl. "Zo kwamen er gisteren nog 115 inschrijvingen bij. Dat is echt ontzettend veel voor één dag", aldus Blaak.Tot afgelopen nacht konden deelnemers zich inschrijven voor de tweede editie van het hardloopevenement in Emmen. Volgens Blaak heeft de organisatie tijdens de zeventig dagen dat hardlopers zich konden inschrijven, hard gewerkt om mensen te motiveren. "Vooral via social media zijn we actief geweest, dan merk je dat het heel snel gaat." Zo daagden bekende Drentse sporters hardlopers uit om mee te doen aan de 4 Mijl.De 3.808 renners kunnen zich nu voorbereiden op de ruim zes kilometer door de Delftlanden, Noordbarge, de lichttunnel onder het gemeentehuis en de finish op het Raadhuisplein voor Wildlands. Er zijn ook een aantal teleurgestelde mensen. "We hadden vandaag nog mensen die vroegen of ze toch echt niet nog mee konden doen. Die waren zich vergeten in te schrijven", vertelt Blaak.Volgens de organisatie is dat echt niet meer mogelijk, omdat er op de dag zelf organisatorisch een boel moet worden geregeld voor de lopers. "We hebben liever 3.800 tevreden lopers dan 4.500 deelnemers die ontevreden naar huis gaan", legt Blaak uit.De organisatie is op dit moment bezig met het programma van de dag zelf. "We zijn in gesprek met een grote partij om de dag op te leuken", vertelt Blaak. Verder wil de organisator daar nog niet al te veel over vertellen. Ook is het voor de snelle lopers mogelijk, om op uitnodiging, in een sneller startvak te beginnen. Dit vak is dit jaar ook groter.De 4 Mijl van Emmen wordt op zondag 2 april gelopen.