Wie organiseert straks Koningsdag in Eelde?

Het Kwienteam op Koningsdag (foto: Marjan van Nuland)

EELDE - De kans dat er dit jaar geen Koningsdag wordt georganiseerd in Eelde, is vrij groot. Het zogeheten KwienTeam is gestopt met de organisatie, maar heeft geen opvolger.

Een kleine acht jaar geleden zaten de dames van het KwienTeam samen op een terras, toen ze besloten dat er iets moest gebeuren op Koningsdag in het dorp. "Wat zonde dat er al zo lang niets gebeurt, zeiden we. En daarna: laten we dat gewoon zelf organiseren", zegt Marjan van Nuland.



Stokje overnemen

De jonge moeders begonnen met organiseren, kregen hulp van ondernemers, trommelden familieleden en vrienden op om mee te helpen als vrijwilliger en vermaakten zo jaarlijks meer dan duizend Eeldenaren op Koningsdag. Maar na die zeven jaar zijn de dames er wel klaar mee. Nuland: "Het is tijd dat iemand het stokje overneemt. Alleen hebben we nog geen enkele aanmelding binnen gekregen."



Dat betekent dat er dit jaar geen festiviteiten zijn op Koningsdag in Eelde. "En dat terwijl ze alles zo over kunnen nemen," vult Anita Huizing aan. "We hebben een heel plan klaarliggen en ook de website kunnen ze zo overnemen."



Jonge moeders

De dames hopen dan ook dat er toch nog enthousiastelingen zijn die zich bij hen melden. "Misschien zijn er wel weer jonge moeders die net als wij destijds vinden dat er wat moet gebeuren op Koningsdag," zegt Van Nuland. "Maar misschien moeten de Eeldenaren ook wel eerst beseffen hoe leeg het hier straks is op 27 april. Dan wordt misschien het jaar daarop wel weer iets georganiseerd. We zullen het zien."

Door: Marjolein Knol