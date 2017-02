Plastic container Emmen voorlopig niet vaker geleegd

EMMEN - De gemeente Emmen laat de de derde container voor plastic voorlopig niet vaker legen.

Het CDA riep in januari op tot actie, omdat er bij de partij klachten binnenkwamen over deze overvolle PMD-containers. De gemeente laat in een brief aan de raad weten dat het eerst het een en ander wil onderzoeken voordat het overgaat tot vaker legen.De gemeente vertelt in die brief dat het op dit moment nog te vroeg is om te oordelen over het ophalen van het plastic afval. "Bovendien was bij de jaarwisseling sprake van een overgangsfase naar een nieuw inzamelschema waardoor het bij bepaalde adressen kon voorkomen dat de tussenperiode tussen de laatste lediging in 2016 en de eerstvolgende in 2017 langer dan een maand was."Omdat het volgens de gemeente nu nog te vroeg is om te oordelen, heeft het afvalverwerker Area opdracht gegeven om de effecten van de nieuwe PMD-inzameling in het eerste kwartaal goed te analyseren. Er wordt onder andere gekeken naar de hoeveelheid plastic, hoeveel plastic er bij het restafval komt en hoe vol de andere containers zitten.Is de kans dat de PMD-container driewekelijks geleegd wordt dan helemaal verkeken? Zeker niet. Area moet van de gemeente nauwkeurig bekijken of het driewekelijks ophalen mogelijk in de toekomst wel uitvoerbaar is. Er wordt dan gekeken naar de uitvoerbaarheid, opbrengsten en de kosten. Laatstgenoemde is van belang, omdat de gemeente niet over het bedrag dat de gemeente nu betaalt heen wil.Als Area het onderzoek heeft gedaan, en de gemeente ook een duidelijk beeld heeft van het afval ophalen in het eerste kwartaal, dan wil het alsnog overwegen om driewekelijks het plastic op te halen. De gemeente blijft dan wel uitgaan van het tweewekelijks ophalen van het gft- en restafval.De gemeente laat ook weten dat het de indruk heeft dat inwoners lang niet altijd goed weten hoe ze hun PMD-container optimaal kunnen benutten. Denk hierbij aan plastic flesjes die niet ingedrukt de container in gaan. "De voorlichting en communicatie hierover gaan wij in samenwerking met Area intensiveren", aldus de gemeente in de brief. Als het nodig is kan er ook een afvalcoach worden ingezet.Rond de jaarwisseling ontvingen Emmenaren een zogenoemde PMD-container. PMD staat voor plastic, metaal en drankenkartons. Bij het CDA en afvalverwerker Area kwamen sinds de invoering verschillende klachten binnen dat de container propvol zat en dat ze in plaats van vierwekelijks, driewekelijks geleegd moeten worden.Wethouder René van der Weide erkent de klachten, maar benadrukt ook meteen dat het extra ophalen 150.000 euro kost, wat de Emmenaren dan weer in de portemonnee voelen, vanwege de afvalstoffenheffing.Het college wil bovenstaande plannen eerst uitvoeren. In april wordt het geëvalueerd.