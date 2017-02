PVV ruziet in Drentse Staten: 'U gaat de grens over'

De PVV botste met andere partijen (foto: Fred van Os / RTV Drenthe)

ASSEN - De fractie van de PVV in de Drentse Staten is vanmiddag hard in aanvaring gekomen met de andere partijen. Dat gebeurde bij een agendapunt over windmolens. Volgens de PVV kon daar niet normaal over gesproken worden.

De PVV had een aantal vragen aan Gedeputeerde Staten en aan de andere fracties in de commissie omgevingsbeleid. Zo wilde fractievoorzitter Nico Uppelschoten van GS weten hoe het zit met de aangifte tegen drie leden van Platform Storm, die worden verdacht van betrokkenheid bij het versturen van een nepbrief die van het ministerie van Economische Zaken zou komen.



De PVV wekte de indruk begrip te hebben voor het fabriceren van de brief. Tegelijk sprak Uppelschoten zijn zorgen uit over de volgens hem dreigende escalatie. "Het baart me ook zorgen dat we daar hier niet openlijk over kunnen spreken. Partijen als de PvdA, de VVD en het CDA zitten blijkbaar klem in het windmolendossier", alus Uppelschoten.



Verkeerde keelgat

Dat schoot de andere partijen in het verkeerde keelgat. Zeker toen Uppelschoten zinspeelde op de positie van Riëtte Wollerich, de fractievoorzitter van het CDA. Haar familie is betrokken bij windmolenplannen. CDA'er Klaas Neutel werd woest. Hij wees erop dat Wollerich zich steeds afzijdig heeft gehouden op momenten dat het over windmolens ging.



Ook andere partijen hekelden de aantijgingen van de PVV. "Die partij wil geen verdere polarisatie, maar werkt daar op deze manier zelf juist aan mee. U bent de grens nu heel ver over gestoken", zei VVD'er Jan Luuk Stel. Douwe Oosterveen van Sterk Lokaal eiste excuses van de PVV-leider.



Schorsing

De gemoederen liepen zo hoog op dat er een schorsing van de vergadering kwam. Uppelschoten nam na de hervatting op zijn woorden terug, maar hij wilde geen excuses maken. "Maar het was zeker niet mijn bedoeling om de integriteit van andere partijen in de Staten in twijfel te trekken."



Gedeputeerde Tjisse Stelpstra constateerde dat het debat eigenlijk niet om windmolens ging, maar om normen en waarden. "Ik snap best dat mensen elke strohalm aangrijpen als ze tegen windmolens zijn. Zolang dat met respect voor mensen en eigendommen gebeurt, vind ik dat prima. Maar een brief vervalsen en privé-adressen en telefoonnummers openbaar maken noem ik niet ludiek. Dat gaat echt te ver. Daarom heb ik, na overleg binnen GS, aangifte gedaan."