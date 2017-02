Provincie: Nationale proeftuin moet naar Valthermond

VALTHERMOND - De nationale proeftuin past volgens de provincie Drenthe perfect op het erf van proefboerderij 't Kompas in Valthermond.

Volgens staatssecretaris Martijn van Dam leidt een nationale proeftuin tot een duurzamere en efficiëntere land- en tuinbouwsector in Nederland. In de proeftuin kunnen de nieuwste uitvindingen, prototypes en technologieën voor precisielandbouw worden getest en doorontwikkeld.De provincies Drenthe en Groningen, LTO Noord en Wageningen University & Research zijn het volgens de provincie eens: de proeftuin moet in Valthermond komen. “Onder de vlag van Innovatie Veenkoloniën wordt in samenwerking met een groot aantal agrarische ondernemers, het onderwijs, het bedrijfsleven en provincies Groningen en Drenthe al volop geëxperimenteerd. We nodigen de staatssecretaris dan ook van harte uit om dat te komen bekijken", laat gedeputeerde Henk Jumelet weten.“Alles ligt hier klaar om de proeftuin vorm te geven: de organisatie, de agrarische en industriële partners, de onderzoekers en de akkers voor de experimenten. Daarnaast kent Drenthe een unieke mix van stallen, kassen en akkerlanden. We kennen een groep koplopers in de landbouw die voorop lopen in de precisielandbouw", zegt Jumelet.Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen gunt het Valtermond ook. “In het Noorden zijn we gewend om met elkaar over de grenzen heen goed samen te werken. De Innovatie Veenkoloniën is daar een goed voorbeeld van. Samen kunnen wij de zaken aanbieden die staatssecretaris Van Dam zoekt", aldus Staghouwer.Ook als het aan Dirk Jan Beuling van LTO Noord ligt, komt de tuin in Drenthe. Beuling zei gisteren tegenover RTV Drenthe dat LTO al aan het lobbyen is om het project binnen te halen. Voor de zomer moet duidelijk worden waar de proeftuin komt.