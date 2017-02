Motorrijder uit Een-West gewond bij ongeluk

Een motorrijder raakte gewond (foto: Persbureau Meter) De motor raakte total loss (foto: Persbureau Meter)

EEN-WEST/ZEVENHUIZEN - Op de Oudestreek tussen Een-West en Zevenhuizen is vanavond een motorrijder uit Een-West gewond geraakt bij een ongeluk.

Een inwoner van Zevenhuizen stond voorgesorteerd om linksaf te slaan naar de Krijthesreed. Achter deze auto stonden nog twee auto's te wachten. De motorrijder besloot om de rij auto's in te halen en kwam toen in botsing met de afslaande automobilist.



De man is door ambulancepersoneel onderzocht en met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. De andere automobilist kwam met de schrik vrij. Zijn auto raakte aan de achterkant beschadigd.



De motor raakte bij het ongeluk total loss. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.