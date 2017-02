Brand in boerderij in Meppel [update]

De brand lijkt onder controle te zijn (foto: Van Oost Media) De brand in Meppel (foto: Van Oost Media)

MEPPEL - In een boerderij aan de Blankensteinweg in Meppel is vanavond brand uitgebroken.

De brand was uitslaand, zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe (VRD), maar is nu onder controle. Volgens de VRD bleef de brand beperkt tot het voorhuis. De brand ontstond waarschijnlijk op de bovenverdieping. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Er zijn geen gewonden gevallen.



De brandweer rukte met groot materieel uit om de brand te bestrijden. Bij de boerderij hoort ook een bedrijf dat handelt in tuinhuisjes.