Crowdfunding moet Hurry Up naar hoger niveau tillen

HANDBAL - Handbalclub Hurry Up uit Zwartemeer gaat iets nieuws doen. Om de gehele club naar een hoger plan te tillen lanceert de club een crowdfunding-actie. Deze actie moet zo'n 60.000 euro opbrengen.

"Het is niet zo dat we met minder ontevreden zijn, maar we mikken op een bedrag van 60.000 euro omdat we dan ook de stappen kunnen maken die we willen maken", aldus Hurry Up-voorzitter Ron Haandrikman.Hurry Up wil graag hogerop. Met het eerste herenteam wil de club structureel meestrijden om het landskampioenschap en ieder jaar overwinteren in de Europacup.Voor de dames wordt een toekomstvisie uitgestippeld die moet leiden naar de eredivisie.De hele vereniging moet mee met deze ambities. Zo wordt er volop ingezet op het jeugdplan die ervoor moet zorgen dat onze jeugdexponenten te bewonderen zijn in de topteams.De laatste jaren teerde de club volledig op het geld van (enkele) geldschieters. Dat bedrag (het is niet bekend of dit bedrag volgend seizoen minder wordt) is voor die doelstellingen niet toereikent, waarom de club dus een beroep doet op de menigte.Op de speciale website kan iedereen die de eredivisieclub een warm hart toedraagt een financiële bijdrage doen. Het bedrag mag de supporter zelf bepalen. Dit varieert van 10 tot 1000 euro.