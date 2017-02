Meespelen Zeefuik zeer onwaarschijnlijk

VOETBAL - FC Emmen kan morgenavond in het uitduel tegen Helmond Sport vrijwel zeker weer niet beschikken over spits Genéro Zeefuik. De nieuwste aanwinst wacht nog steeds op vrijgave van zijn voormalige club: het Turkse Balikesirspor.

Zeefuik tegenover oude club in arbitragezaak

Zeefuik liet RTV Drenthe Sport weten dat hij tot donderdagavond laat nog niets had vernomen uit Turkije.Ook over de uitkomst van de arbitragezaak die Zeefuik en diens zaakwaarnemer aanspanden tegen de inmiddels tweedeklasser in Turkije is niets bekend. De aanvaller claimde een bedrag aan achterstallig loon. Vorige week donderdag diende de zaak, maar de uitspraak laat op zich wachten.Al met al heeft FC Emmen sinds het ondertekenen van het contract tot het einde van het seizoen inmiddels al drie duels niet over Zeefuik kunnen beschikken en is de kans groot dat ook de vierde wedstrijd, uit bij Helmond Sport, aan de neus van de spits voorbij gaat. Een klein wonder kan dat nog veranderen, maar FC Emmen moet de namen van de spelers die er vrijdagavond bij zijn vandaag al voor 12.00 uur hebben ingediend.