Automobilist raakt gewond bij ongeluk op N33

Automobilist raakt gewond op N33 (foto: Persbureau Meter)

BAREVELD - Bij een ongeluk tussen Wildervank en Bareveld is vannacht een automobilist gewond geraakt.

De bestuurder reed over de N33 toen hij van de weg raakte en met zijn auto in een sloot terechtkwam. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Door het ongeluk was de N33 richting Bareveld tijdelijk afgesloten voor het verkeer.