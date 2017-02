Overleeft wethouder Maurice Hoogeveen het Sensor City-dossier?

ASSEN - Het wordt erop of eronder voor wethouder Maurice Hoogeveen van Assen, met het dossier Sensor City.

De gemeenteraad van Assen praat vanavond over de problemen rond Sensor City. Het project verkeert in grote financiële problemen . Daarnaast leverde het project geen extra banen op, zoals wel was afgesproken.De vraag is nu of wethouder Hoogeveen wordt afgerekend op een gebrek aan sturing en controle."Het CDA is boos omdat de wethouder ons onvoldoende informeerde. Of zijn positie bungelt, dat is aan de raad. Maar wat ons betreft staat de positie van wethouder Hoogeveen inderdaad ter discussie", reageert Eddy de Korte van het CDA.Ook VVD'er Martin Rasker vindt dat Hoogeveen de raad niet goed genoeg op de hoogte hield van het project. "Los daarvan ligt er ook de vraag of de wethouder niet eerder de regie had moeten pakken. Je hebt absoluut de taak, zeker met dit soort zware investeringen, om daar actief in te staan als college."Niet alleen oppositiepartijen CDA en VVD zijn kritisch, ook Kees Boonzaaijer van stadspartij Plop geeft toe dat Hoogeveen steken heeft laten vallen. "Hij had meer regie moeten voeren en meer boven op de zaak moeten zitten. Hij zal wel met een goede verklaring moeten komen."Toch zijn volgens Boonzaaijer niet alle problemen aan Hoogeveen te wijten. "Het is natuurlijk wel een dossier dat deze wethouder in zijn schoot geworpen heeft gekregen. Onder zijn voorganger was eigenlijk het kwaad al geschied", aldus Boonzaaijer. Bovendien kan het volgens hem zo zijn dat de wethouder zelf ook niet altijd even goed geïnformeerd is.Of Hoogeveen er nog zit na vanavond is dus de vraag. Boonzaaijer: "Ik weet het niet. We zijn er niet op uit om de man onderuit te halen. Hij krijgt vanavond een heel goede kans om uit te leggen wat er gebeurd is."