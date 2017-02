'Als het kan, gaat de ijsspeedway weer terug naar Assen'

IJSSPEEDWAY - Het wordt in het laatste weekend van maart een hele volksverhuizing van Drents personeel naar Friesland. Want voor het eerst in 45 jaar wordt de strijd om het wereldkampioenschap IJsspeedway niet in Assen, maar in Heerenveen verreden.

Bij gebrek aan een Drentse ijsbaan is het WK in ieder geval de komende drie jaar in het vernieuwde Thialf in Heerenveen."Het komt een beetje onwezenlijk over", zegt voorzitter Theo Verdegem van de Stichting IJsspeedway Assen. "Als je de entourage van Assen gewend bent en je komt hier, dan schrik je even van de ruimte. Maar ik ben wel enorm blij dat we de ijsspeedway in Nederland kunnen voorzetten in een gigantisch mooi stadion als Thialf. Dat is heel fantastisch."Toch is de ijsspeedway eigenlijk onlosmakelijk met Assen verbonden. Als het kan, wil Verdegem graag terug naar de Drentse provinciehoofdstad. "Bij contractonderhandelingen hebben we de afspraak gemaakt dat Assen motorhoofdstad is. Op het moment dat het mogelijk is, gaan we dus weer naar Assen." Een groot deel van de mensen dat aan de IJsspeedway in Assen meewerkte, gaat mee naar Friesland. Het gaat dan om zo'n zeventig mensen.Hoewel Verdegem de ijsspeedway eigenlijk het liefst in Assen ziet, is Thialf ook een geschikte plek. Thialf zelf is er ook blij mee, vermoedt hij. "Thialf wil natuurlijk ook weer wat andere evenementen en publiek binnenhalen. Ze hebben hier vijftig tot zestig miljoen geïnvesteerd. Dat moet je dan ook gebruiken, anders is het zonde van de investering. Dit is een evenement dat ook uitstekend past in die regio."Drenthe heeft in maart in elk geval wel een Drentse vertegenwoordiger op het ijs. Oud-wegracecoureur Jasper Iwema uit Hooghalen staat aan de start van de Roelof Thijs-bokaal. Als klein jongetje stond Iwema in Assen al langs de kant en droomde hij van ijsspeedway. Dat het nu niet in Drenthe is, maar in Friesland, vindt hij niet erg."Ik denk dat het misschien nog wel mooier is als je kijkt naar de accommodatie en het stadion", zegt Iwema. Hij heeft zin om zijn opwachting volgende maand te maken. "Ik ben hier aan een nieuw avontuur begonnen met als doel naar de absolute wereldtop te komen. Ik weet dat de weg lang en moeilijk is. Het is een totaal andere tak van motorsport. Maar sinds ik de eerste meters op het ijs hebt gemaakt, ben ik helemaal verkocht. Ik wil hier sowieso mee door."Het WK IJsspeedway is van 30 maart tot en met 2 april.