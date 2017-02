Noordelijke boeren met chartervlucht naar biologische landbouwbeurs

Boeren per vliegtuig naar biologische vakbeurs (foto: Frits Emmelkamp/RTV Drenthe)

EELDE - Ongeveer veertig boeren uit Drenthe, Groningen en Friesland zijn vanmorgen met een speciale chartervlucht vanaf vliegveld Eelde vertrokken naar Neurenberg in Duitsland.

Ze bezoeken daar Biofach, de grootste vakbeurs ter wereld over biologische landbouw.

Aan boord zijn ook bestuurders en vertegenwoordigers van belangenorganisaties en de verwerkende industrie.



Volgens de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet is het goed dat er zo'n groot aantal boeren uit het Noorden naar de beurs gaat. "Boeren zijn bezig met nieuwe verdienmodellen, ze zijn bezig om te kijken hoe ze verder gaan. En biologische landbouw is natuurlijk een goede mogelijkheid. De beurs is een prima gelegenheid om nieuwe kennis op te doen en te netwerken."



Het initiatief voor het beursbezoek komt van de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer. "We zien dat biologische landbouw het heel goed doet in Nederland. Het groeit en de omzet stijgt met 11 procent. We willen het ook in het Noorden stimuleren en daarom gaan we naar de beurs. Om kennis op te doen en ons te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen."



Melkveehouder Jan Bloemerts uit Dwingeloo gaat mee namens LTO Noord. Hij is regulier boer en gaat mee om zich te laten informeren. "Er is groei, er zit zeker toekomst in de biologische landbouw. Veel consumenten hebben belangstelling voor biologische producten. Maar voor traditionele landbouw zal ook altijd toekomst blijven, al is het alleen maar om alle mondjes in de wereld te blijven voeden."