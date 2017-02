Emmen deelt dikke duimen uit aan maatschappelijke organisaties tegen armoedebestrijding

EMMEN - Wie krijgt binnenkort de 'doempie van 't jaor' uitgereikt? Dat vraagt de gemeente Emmen zich af.

De gemeente start daarom de verkiezing 't Emmer 'doempie van 't joar'.De prijs is bedoeld voor een inspirerend initiatief dat armoede bestrijdt. "We zijn op zoek naar maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties die een goed initiatief hebben op dat gebied", vertelt wethouder Jan Bos. Het winnende initiatief krijgt behalve een gouden duim ook 8000 euro.Zowel bestaande als nieuwe initiatieven kunnen zich tot 7 maart aanmelden via een website van de gemeente. De voorwaarden zijn dat initiatieven in 2016 of 2017 uitgevoerd zijn of worden en dat ze mensen met een laag inkomen helpen uit een sociaal isolement te komen.Een onafhankelijke jury nomineert uiteindelijk 15 initiatieven, waarna inwoners van Emmen van 23 maart tot en met 13 april digitaal hun stem kunnen uitbrengen. Op 20 april wordt de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt. Wethouder Jan Bos deelt dan aan de nummers één tot en met drie de gold'n (€8000,-), zulvern (€4000,-) en brons'n (€3000,-) doempie van't jaor uit.