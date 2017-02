Inwoners Tynaarlo gaan graag naar hun bibliotheek

In Tynaarlo is bijna 31 procent van de inwoners lid van de bibliotheek (foto: pixabay.com)

VRIES - In de gemeente Tynaarlo zijn veel mensen lid van de bibliotheek. Bijna 31 procent van de inwoners heeft een abonnement en dat is het hoogste aantal van de gemeenten in Drenthe.





Stabilisering

Uit eerder onderzoek van het



Relatief gezien doet Drenthe het goed, want gemiddeld is 20 procent van de Nederlanders lid van de bibliotheek.

Uit eerder onderzoek van het CBS blijkt dat het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken na een daling weer stabiliseert. Volgens het statistiekbureau zijn vooral meer jongeren lid, terwijl het aantal volwassen leden daalt.

Dezelfde ontwikkelingen doen zich voor bij het aantal uitleningen: het aantal uitleningen van boeken voor volwassenen daalt, maar dit wordt gecompenseerd door jeugdboeken die juist meer uitgeleend worden.