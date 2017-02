Minder Drenten in de WW in januari

Het UWV verstrekte minder uitkeringen (foto: Robert Vos/ANP)

ASSEN - Het aantal mensen met een WW-uitkering in onze provincie lag vorige maand 9 procent lager dan in dezelfde maand in het jaar ervoor.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Drenthe telde in januari 14.393 WW-uitkeringen. Dat komt neer op 6 procent van de beroepsbevolking.



Vergeleken met december vorig jaar nam het aantal uitkeringen juist toe, met 5,6 procent. Volgens het UWV gebeurt dat vaker en is dit te wijten aan seizoensinvloeden.



Vooral beroepen in de techniek, industrie en bouw zijn op dit moment kansrijk. Ook in de zorg en ICT liggen er veel kansen voor werkzoekenden.