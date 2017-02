Roder eigenaar autosloperij: Dit is aangestoken

RODEN - Eigenaar Appie Maris uit Roden van de gelijknamige autosloperij in Groningen waar vannacht brand uitbrak weet het zeker: Dit is aangestoken.

Maris kreeg gisteravond rond tien uur bericht van de brand. Hij moest uit Roden komen en vloog halsoverkop richting zijn sloopbedrijf. "Ik had nog geen tijd om sokken aan te trekken", zegt de autosloper tegen RTV Noord . "Dan sta je hier en dan staat alles in de hens. Dat is echt niet lekker."Volgens Maris zijn alle autowrakken op zijn bedrijfsterrein ontdaan van accu's en brandbare vloeistoffen. "Dit kan niet spontaan ontbranden. Het is begonnen te branden tien meter vanaf onze opslag af. Door houtrommel is het richting de bult met auto's gegaan. Dit moet aangestoken zijn, dat kan niet anders", zegt Maris.Hoe groot de schade weet Maris nog niet. Door de hoge temperatuur is het oud ijzer wel minder waard geworden zegt hij. Bovendien is de schade nog niet te overzien: "Ik heb nog geen overzicht wat er allemaal weg is."De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van de brand.