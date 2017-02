Douwe Bob komt naar dodenherdenking Kamp Westerbork

Douwe Bob (foto: Herinneringscentrum Kamp Westerbork)

HOOGHALEN - Singer-songwriter Douwe Bob brengt op 4 mei een eerbetoon aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, tijdens de jaarlijkse dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork.

Het Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft Douwe Bob gevraagd om onder meer zijn nummers Pass it On en Fine Line te spelen.



In het programma van de dodenherdenking is een belangrijke rol weggelegd voor kampoverlevenden en jongere generaties.



Eer

Douwe Bob noemt het een grote eer. "Het doet me veel dat het Herinneringscentrum me heeft gevraagd vanwege de inhoud van mijn nummers. Om het heden te begrijpen, moet je het verleden kennen. Het is, misschien nu wel meer dan ooit, erg belangrijk dat we niet vergeten wat er is gebeurd, zodat deze geschiedenis zich nooit meer herhaalt."



Live op TV Drenthe

De dodenherdenking bij het Nationaal Monument Westerbork begint om 19.00 uur met een stille tocht en is voor iedereen en vrij toegankelijk. De herdenking is ook live te volgen op TV Drenthe.