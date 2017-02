De Blimp wierp een schaduw over het Noorden

De Blimp boven Meppel (foto: montage door Gerrit Boxem)

HOOGEVEEN - Vijfenvijftig jaar geleden was het Noorden in rep en roer: iedereen keek omhoog, fabrieken en kantoren liepen leeg, het verkeer liep vast en het vee sloeg op hol. Er vloog een Blimp boven Drenthe en Groningen.

Een Blimp is een luchtschip dat lijkt op een kleine zeppelin, maar in tegenstelling tot de zeppelin heeft een Blimp geen skelet. De ballon wordt gevuld met helium of waterstof. Onder de Blimp hangt een gondel met een motor. Daar kunnen de piloot en eventuele passagiers in zitten.



'Enorm onder de indruk'

Luchtvaartjournalist Gerrit Boxem uit Hoogeveen herinnert het zich nog levendig: "Het luchtschip doemde plotseling op boven de rijtjeshuizen van de wijk in Meppel waar wij destijds woonden. Ik rende naar binnen om mijn moeder te waarschuwen; dit was een aanblik die ze niet mocht missen. Ik was enorm onder de indruk!"



In 1956 was er voor het eerst een Blimp te zien boven Nederland. Het ging om een voormalig Marine-luchtschip dat de Amerikanen gebruikten om hun vloot vanuit de lucht te bewaken. De Blimp werd eind jaren vijftig eigendom van een Duits reclamebureau. Vanaf Ypenburg werd gedurende een week gevlogen boven heel Nederland, de laatste dag strandde de Blimp op Eelde door een storm.



Pakjes sigaretten aan kleine parachutes

In 1962 en 1963 was hetzelfde luchtschip weer boven Nederland te zien, toen het werd ingehuurd om reclamevluchten te maken voor het destijds bekende sigarettenmerk Roxy. Gerrit Boxem: "De mensen rukten massaal uit met hun fototoestellen, want er was een wedstrijd uitgeschreven waarmee je een 'rokerspakket' kon winnen. Er werden ook honderden pakjes sigaretten aan kleine parachutes boven Nederland losgelaten. Echt een andere tijd, nu niet meer voor te stellen."



De Blimp werd na 1963 verkocht aan een Japanse firma. In Japan is het luchtschip vervolgens bij een landing verongelukt.



Door: Lydia Tuijnman