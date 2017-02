Stelling: Sportverenigingen mogen leden verplichten mee te doen aan clubacties

ASSEN - De Brabantse voetbalclub Bladella uit Bladel heeft vier jeugdspelers geroyeerd omdat ze te weinig loten hebben verkocht voor de jaarlijkse Nieuwjaarsloterij.

De jongens waren verplicht om voor 25 euro loten te verkopen, maar haalden dat aantal niet. Volgens de club is het al jaren de afspraak dat ouders bij te weinig verkochte loten van één euro het resterende bedrag tot 25 euro bijpassen. De ouders van de vier jongens weigerden dat. Met als resultaat dat de jongens werden geroyeerd.Wat vindt u, is het terecht dat Bladella de vier jeugdspelers heeft geroyeerd? Of mogen sportverenigingen dit niet van hun leden verlangen?