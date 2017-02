Hennepkwekeriveroorzaakt wateroverlast in Meppel

Hennepkwekerij in appartementecomplex ontdekt (foto: RTV Drenthe)

MEPPEL - In Meppel heeft de politie afgelopen nacht een hennepkwekerij ontdekt.

Bewoners van een appartementencomplex aan de Looijerij belden dat er water langs hun muren stroomde.



Agenten gingen op onderzoek uit en ontdekten in de bovengelegen woning een kwekerij met tweehonderd planten. Vanwege het gevaar voor kortsluiting werd de elektriciteit in het appartement afgesloten.



De bewoner van het appartement was niet thuis.