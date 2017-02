Emmen activeert ouderen tot meer cultuurdeelname dankzij landelijk project

Ouderen gaan straks meer de deur uit voor cultuur (Foto: Archief RTV Drenthe)

EMMEN - Ouderen in Emmen krijgen de komende twee jaar meer te maken met cultuur. Emmen is namelijk een van de vijf gemeenten in Nederland die zijn uitgekozen voor het project Lang Leve Kunst.

"Het is belangrijk om te beseffen dat er een grote groep ouderen is die nooit de kans heeft gehad om met kunst en cultuur in aanraking te komen", vertelt wethouder Bouke Durk Wilms.



Vergrijzing

Emmen is een gemeente die voorop loopt als het gaat om vergrijzing, zo'n 28% van de Emmenaren is 60 jaar of ouder. Onder hen zijn er veel die weinig met cultuur in aanraking komen, vanwege de kosten of bijvoorbeeld vanwege vervoersproblemen.



"Uit onderzoek is gebleken dat het erg goed is voor de vitaliteit en het welzijn van ouderen dat ze door middel van cultuur geactiveerd worden", legt Wilms uit. "Dat is de essentie waarom wij dit project graag willen." Het project waar Emmen als een van de vijf gemeenten landelijk aan meedoet komt van het Fonds voor Cultuurparticipatie.



Wat gaan ouderen doen?

De bedoeling is dat er de komende twee jaar drie projecten uit de culturele grond gestampt worden. Deze organiseert de Kunstbeweging samen met Zorggroep Treant, Kunst en Cultuur Drenthe en de Welzijnsgroep Sedna.



Een van die activiteiten is een dagje uit. Zo'n 235 ouderen stappen dit voorjaar de bus in om een rondrit door de gemeente te maken. "We laten ze iets zien met kunst en cultuur, een zager, een verhalenverteller en ook iets met dans", vertelt André Belt namens Treant Zorggroep. De bus rijdt onder andere door Erica, de gasbol in Emmen en Nieuw-Weerdinge. "We willen ze echt wat laten zien van de omgeving, een soort van herbeleving van vroeger."



Het tweede project heet Wijszijn. Jongeren en ouderen gaan met een kunstenaar op pad in hun dorp of wijk om te vertellen hoe zij hun leefwereld ervaren. "Iedereen heeft markante plekken die voor hen iets betekenen. Wij willen kijken of we die plekken zichtbaar kunnen maken", vertelt initiatiefnemer Rineke Marwitz van de Kunstbeweging Drenthe. Uiteindelijk moeten die verhalen en markante plekken gebundeld worden tot een wandelroute, deze is later via een app op de telefoon opnieuw te bewandelen.



Het derde project heet Arts in Residence, kortweg Air. Een project dat zich niet direct in een concrete vorm laat zien. Kunstenares Yanthe van Nek gaat in de omgeving van Zandpol in gesprek met ouderen om te kijken wat hen bezighoudt. Uiteindelijk moeten alle gesprekken die ze voert leiden tot een gezamenlijk kunstproduct.



Manifestatie

Aan het eind van de projecten organiseert de gemeente Emmen een manifestatie waarin alle cultuurprojecten worden gepresenteerd. Een jury onder leiding van Hedy d'Ancona beoordeelt dan welke van de vijf deelnemende gemeentes het meest leeftijdvriendelijk is voor ouderen op het gebied van cultuur.



De gemeente krijgt voor dit project €50.000 euro van het Fonds voor Cultuurparticipatie, zelf doet de gemeente datzelfde bedrag er bovenop. De andere deelnemende gemeenten zijn: Groningen, Deventer, Doetinchem en Utrecht.

Door: Ronald Oostingh Correctie melden