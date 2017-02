CDA wil proef afvalwaterzuivering Schoonebeek

SCHOONEBEEK - Het CDA wil dat minister Henk Kamp van Economische Zaken een proef start voor de zuivering van het afvalwater uit het Schoonebeekveld.

De pilot moet als voorwaarde worden opgenomen in de vergunning die de NAM heeft, vindt het CDA. Tijdens het gaswinningsdebat werd duidelijk dat de minister dit voorstel op korte termijn blokkeert. Eerder zei hij al dat de kosten voor zuivering van het afvalwater te hoog zijn."Het CDA wil op termijn af van het onder de grond pompen van afvalwater dat van een andere plek komt. Onze inwoners hebben terechte zorgen over de structurele gevolgen van de afvalwaterinjectie op lange termijn. We moeten naar een ander systeem dat wel betrouwbaar is. Daarom wil ik deze pilot voor de zuivering van afvalwater", laat het Drentse CDA-Kamerlid Agnes Mulder weten.Het CDA is ontevreden over het besluit van de minister om voorlopig het water niet te gaan zuiveren. Daarom diende Mulder gisteren een motie in over de kwestie. "Het is nu aan de andere partijen om te laten zien hoe serieus ze het aan het hart gaat. Als volgende week een meerderheid het met ons eens is, dan hebben we nog een kans dat het voor de verkiezingen rond komt. Zo niet, dan zullen we waarschijnlijk jaren moeten wachten."