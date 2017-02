Futuristische zonneplannen op A37 nu al mogelijk

HOOGEVEEN/KLAZIENAVEEN - Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om langs de A37 met zonnepanelen energie op te wekken voor een stad zo groot als Assen.

Drie bureaus hebben plannen gemaakt die futuristisch ogen, maar technisch eigenlijk al mogelijk zijn.Studio Marco Vermeulen wil bijna de hele A37 gebruiken. De zonnepanelen moeten worden ingepast in het landschap: "Daar waar ze niet op moeten vallen, komen ze zo veel mogelijk plat te liggen. Op taluds en geluidswallen komen ze langzaam rechtop. Daardoor lijkt het als je over de A37 rijdt, dat ze omhoog komen en naar beneden gaan." De panelen moeten verder in het landschap worden ingepast door ze de kleur van de omgeving te geven.Verzorgingsplaats Grote Veldblokken moet een soort heuvels krijgen waarop de panelen komen te liggen. Vermeulen wil de A37 er tussendoor laten lopen. Bij die parkeerplaatsen en benzinestations is veel ruimte voor zonnepanelen.Knooppunten als Holsloot krijgen in het plan van Vermeulen velden met zonnepanelen.IAA Architecten wil alleen de knooppunten en op,- en afritten gebruiken. "De A37 ligt in een prachtig landschap, daar moet je niet overal zonnepanelen willen zien", zegt architect Pim Kupers van IAA. "Omdat ieder knooppunt en de aansluitingen anders van vorm zijn, willen wij gaan werken met driehoekige zonnepanelen. Daarmee kun je alle mogelijke vormen bedenken waardoor je optimaal alle ruimte kunt benutten.""De zonnevelden moeten zo dicht mogelijk bij de gebruikers komen te liggen, zoals bij het bedrijventerrein aan de A37 bij Klazienaveen. Dat maakt de infrastructuur goedkoper", denkt Kupers.IAA wil ook grote kunstwerken in de zonnevelden hebben, zoals de enorme houten giraf langs de snelweg tussen de oprit Klazienaveen en afrit Schoonebeek en de metalen schelp bij Hoogeveen-Oost. "Op dat soort plekken kun je alles over zonne-energie uitleggen en tegelijk is het een promotiepunt voor de omgeving."Ontwerpbureau Posad heeft een systeem bedacht dat om bestaande vangrails en geluidschermen heen kan worden gebouwd. Emile Revier van Posad: "Dat systeem moet overal langs de A37 hetzelfde eruit zien. Achter de vangrail kun je dan op allerlei plekken verschillende soorten zonnepanelen met hoge opbrengst plaatsen, want die liggen dan veel minder in het zicht.""Het moeten makkelijk vervangbare panelen worden, die bij een botsing hetzelfde doen als de bestaande vangrail: de auto geleiden en voorkomen dat je van de weg raakt, kantelt of door de middenberm schiet", aldus Revier. TNO gaat binnenkort proef-vangrailzonnepanelen testen.Posad komt ook met een futuristisch idee om de opgewerkte stroom via de snelweg weer terug te geven aan elektrische auto's die op dat moment over de A37 rijden. Dat kan via inductie-techniek. Volgens Revier is die techniek er al, maar hangt het vooral van de doorontwikkeling en toepasbaarheid af of het ook betaalbaar gaat worden."Bekijk hier waarom Rijkswaterstaat nadenkt over zonne-energie langs snelwegen en waarom de A37 een geschikte weg voor een proefproject is.