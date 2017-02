Zeefuik per direct inzetbaar voor FC Emmen

Género Zeefuik is speelgerechtigd

VOETBAL - FC Emmen kan morgenavond in het uitduel tegen Helmond Sport voor het eerst beschikken over Género Zeefuik. Zijn voormalige club, het Turkse Balikesirspor, gaf hem vrij.

FC Emmen wachtte sinds 29 januari op de handtekening vanuit Turkije.



Zeefuik liet in december, op eigen verzoek, het contract bij Balikesirspor ontbinden omdat hij al maandenlang geen salaris ontving.



Vorige week donderdag stonden Zeefuik en diens zaakwaarnemer tegenover Balikesirspor in een arbitragezaak. De rechter deed die dag nog geen uitspraak, maar gaf beide partijen nog zeven dagen de tijd om aanvullende informatie in te dienen. Die deadline verstreek vanochtend. "Maar daar hebben wij ons niet mee bemoeid", aldus directeur Wim Beekman. "Onze financieel manager Frank Maatje kreeg vanmorgen van de KNVB te horen dat de Turkse club vandaag de papieren in orde zou maken. Daarna was het hopen dat dit voor 12 uur bij de bond binnen zou zijn. Dat lukte op het nippertje, waardoor Género morgen bij de selectie zit."

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden