Nieuw dorpshuis en gezondheidscentrum op plek Boerhoorn in Rolde

ROLDE - Er komen in Rolde een nieuw, kleiner dorpshuis en een gezondheidscentrum op de plek van ontmoetingscentrum De Boerhoorn. De nieuwbouw komt bij de sporthal, die gewoon overeind blijft.

Daarvoor kiest het college van B en W van Aa en Hunze uit acht toekomstscenario's die voor De Boerhoorn zijn opgesteld.De nieuwbouw kost 2,3 miljoen euro. Een deel wordt gefinancierd met de grondverkoop aan het gezondheidscentrum. Hier komen de Rolder huisartsen en een praktijk voor fysiotherapie.De gemeente worstelt al een tijd met De Boerhoorn. In het ontmoetingscentrum staan veel ruimtes leeg en de gemeente moet er jaarlijks twee tot drie ton bijleggen om de exploitatie rond te krijgen. Volgens Aa en Hunze is dat te veel geld voor een gebouw dat niet optimaal gebruikt wordt.Wethouder Henk Heijerman is enthousiast over de toekomst van de nieuwbouw met daarin de combinatie van dorpshuis en gezondheidscentrum. "Dit biedt volop kansen voor een beter gebruik. De functies sport, ontmoeting, zorg en welzijn versterken elkaar en het dorpshuisgedeelte is flexibel in te delen waardoor het nog beter aansluit op de wensen van de inwoners van Rolde", aldus Heijerman. In het gezondheidscentrum is onder meer plek voor een huisarts en fysiotherapeut.De verwachting is dat de bezettingsgraad van het nieuwe, kleinere dorpshuis straks toeneemt met het gezondheidscentrum ernaast. Want dat zal ook incidenteel ruimten in de Boerhoorn gaan huren. Volgens Heijerman komt met deze opzet 'het financiële plaatje van uitgaven en inkomsten beter in balans'.In totaal zijn er acht toekomstscenario's uitgewerkt voor De Boerhoorn. In een aantal daarvan was ook de naastgelegen Jan Thiesschool meegenomen, waarvan een deel leegstaat. Een optie was de basisschool slopen en het basisonderwijs onderbrengen in De Boerhoorn, maar daar zitten volgens het college van B en W te veel haken en ogen aan. Ook zou het te duur zijn, om het schoolgebouw te slopen.De raadscommissie van Aa en Hunze praat op 9 maart over de toekomstplannen voor De Boerhoorn in Rolde. Bedoeling is dat er voor de zomer een besluit valt.