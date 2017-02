Bernard Gepken: Ik wil gewoon die gast zijn bij wie het relaxt is in de studio

Bernard Gepken tijdens de clipopname van RTV Drenthe

EMMEN - De Wereld Draait Door, Henny Vrienten, Maaike Oudeboter, Daniël Lohues, Tangerine en nog veel meer. Veel bekende artiesten willen hem hebben om muziekpartijen in te spelen.

Bernard Gepken uit Emmen is een van de meest gevraagde Drentse muzikanten. Afgelopen week bracht hij zelf twee nieuwe singels uit.



Muziek

"Muziek is bij mij letterlijk 's ochtends het eerste wat aangaat", vertelt Gepken. "Ik hoor al muziek in mijn hoofd voordat ik daadwerkelijk wakker ben." Al sinds zijn jeugd draait zijn leven voor een groot deel om muziek. Niet raar ook. Al op jonge leeftijd nam zijn moeder hem mee naar allerlei concerten door het hele land. "Soms kwamen we om twee uur 's nachts terug en dan moest ik de volgende dag weer naar school", vertelt de Emmense muzikant lachend.



Niet in de spotlights

Ondanks dat Gepken veel gevraagd wordt door niet de minste muzikanten blijft hij erg bescheiden. Hij doet solo wel dingen, maar staat liever naast anderen op het podium. "Dan sta ik lekker op de zijkant van het podium en de meeste mensen kijken naar de zanger of zangeres in dat geval en daar voel ik me heel comfortabel bij."



"Ik weet niet zeker waarom mensen mij vragen. Wat ik wel weet: ik zag laatst een foto van mij in de studio en toen dacht ik, ik wil gewoon die gast zijn bij wie het relaxt is in de studio en bij wie het gewoon leuk is en aan het einde van de dag heb je ook nog een paar te gekke nummers opgenomen en that's it."



Dromen

Gepken heeft nog geen idee waar het heen moet mijn zijn carriëre. "Ik heb nog nooit echt een concrete doelstelling gehad of zo. Ik vind het echt te gek zoals het nu gaat en dat wil ik volhouden, dus dat is eigenlijk het enige wat ik wil bereiken."



In ieder geval blijft de artiest uit Emmen, ondanks zijn werk in het westen, naar eigen zeggen wel in Drenthe wonen.