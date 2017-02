Subsidie voor duurzame landbouw in de Veenkoloniën

Subsidie voor duurzame landbouw Veenkoloniën (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Landbouwers in de Veenkoloniën in Drenthe en Groningen kunnen subsidie krijgen om hun bedrijf duurzamer te maken.

Er is bijvoorbeeld geld beschikbaar voor precisiebemesting, waterzuivering op het erf en specifieke grondbewerkingsmachines.



De bijdrage die boeren kunnen krijgen, is minimaal 10.000 euro en maximaal 100.000 euro per aanvraag. In totaal is er 1,8 miljoen euro aan subsidie beschikbaar.