'Mijn vader werd opgepakt in Westerbork en we hebben nooit meer iets van hem vernomen'

WESTERBORK - Ger de Leeuw uit Oosterhesselen heeft zijn vader nooit goed gekend. Toen hij slechts vier jaar oud was, werd zijn vader opgepakt in hun manufacturenzaak in Westerbork. Er werd niets meer van hem vernomen.

Ger de Leeuw

Reden voor Ger de Leeuw om een boek te schrijven over het leven van zijn vader Jan die slechts 34 jaar oud werd."Heel merkwaardig dat je van zulke momenten in je leven nog iets weet", vertelt De Leeuw, terwijl hij voor de Blokker in Westerbork staat. In hetzelfde pand hadden zijn ouders hun winkel. Het gezin woonde boven de winkel."Ik weet nog heel goed dat mijn vader is opgepakt door een stel Duitsers dat ons huis binnenviel. Mijn vader werd aan de buitenkant tegen de muur gezet met zijn handen omhoog", vertelt De Leeuw over de bewuste dag, 12 december 1944."Ik als klein jochie moest samen met de rest van het gezin in de keuken aan de achterkant van het huis blijven. Ik wilde de hele tijd naar mijn vader toe, maar werd steeds terug gedreven. De laatste keer voelde ik het geweer in mijn achterwerk."Het was de dag na de overval op de gevangenis in Assen. "Een aantal van mijn ooms was daarbij betrokken en had de leiding. Een andere oom zat in de gevangenis en die is toen bevrijd. De Duitsers dachten dat zij hier misschien ondergebracht waren. Zo is het gekomen."De Leeuw en zijn moeder hebben nooit meer iets van Jan gehoord. "Hij is op 16 januari 1945 op transport gezet vanuit Assen naar concentratiekamp Neuengamme. We weten niet hoe hij gestorven is. Een groot deel van die groep is opgehangen. Daar was hij waarschijnlijk ook de dupe van, maar dat is niet met zekerheid te zeggen."Vorig jaar is er een Stolpersteine gelegd vlak bij het pand. De stenen, ook wel struikelstenen genoemd, worden gelegd voor de Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.De 76-jarige De Leeuw werd gevraagd om een kort verhaal te schrijven over de struikelsteen in Westerbork, maar al gauw werd het een lang verhaal."Ik had ook nog foto's. Het dijde al gauw uit naar honderd pagina's. Het leek mij interessant om het verhaal aan mijn kinderen en kleinkinderen te geven, want die weten niks van hun grootvader. Maar er bleek zoveel belangstelling te zijn dat ik een herdruk moet overwegen. Het is de moeite waard nu het nog kan, om het verhaal te vertellen aan de jeugd."