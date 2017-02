Duidelijkheid over toekomst sportpark in Beilen in maart

Over twee maanden moet er duidelijkheid komen over de toekomst van het sportpark in Beilen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

BEILEN - In maart moet er duidelijkheid komen over de toekomst van sportpark Noord-West in Beilen.

Dat zegt voorzitter van stichting Sportpark Noord-West, Lambert Hoving.



Slecht drainagesysteem

Het park, waar de voetbalclubs FitBoys en Beilen hun trainingen en wedstrijden afwerken, kampt al jaren met wateroverlast. Door een slecht functionerend drainagesysteem en vanwege de leembodem loopt water moeilijk weg en zijn velden slecht bespeelbaar. Veel trainingen en wedstrijden werden afgelast.



De gesprekken over de mogelijkheden voor kunstgras tussen de verenigingen en wethouder Gerard Lohuis van de gemeente Midden-Drenthe hebben ruim een jaar geduurd. De gemeenteraad stelde eind vorig jaar een krediet van 1,4 miljoen euro beschikbaar voor renovatie van het sportpark.



Drie keuzemogelijkheden

Het sportpark heeft nu drie keuzes voor de renovatie van:

- 8 natuurgrasvelden

- 6 natuurgrasvelden en de aanleg van 1 kunstgrasveld

- 4 natuurgrasvelden en de aanleg van 2 kunstgrasvelden



Voor de aanleg van kunstgras wordt er een eigen bijdrage van Noord-West gevraagd. Volgens de gemeente zijn de jaarlijkse meerkosten per kunstgrasveld 20.000 euro.



De gemeente wil 75 procent van de meerkosten (15.000 euro) van het eerste kunstgrasveld voor haar rekening nemen en 25 procent (5.000 euro) van de meerkosten van het tweede veld.



Bij de komst van twee kunstgrasvelden is de bijdrage van de stichting 20.000 euro per jaar. Ook vraagt de gemeente een eigen bijdrage van 70.000 euro.



'Kogel door de kerk'

Over de eigen bijdrage als het gaat om kunstgras ontstond tussen de stichting en de gemeente nog verschil van inzicht. Het sportpark, dat niet in handen is van de gemeente, wilde graag nog extra financiële informatie van de gemeente hierover. Die informatie hebben ze nu volgens wethouder Gerard Lohuis, in antwoorden op vragen die gesteld werden door raadspartij D66.



De clubs organiseren begin maart een ledenvergadering, waarin de leden beslissen over de komst van kunstgras op het sportpark. "Dan gaat er een kogel door de kerk."



Huren serieuze optie

En of het sportpark zelfbeherend blijft of niet, moet ook dan of kort erna duidelijk worden. De gemeenteraad van Midden-Drenthe stelt binnenkort de basisregels voor zelfbeherende sportparken vast. Als blijkt dat huren van velden goedkoper uitvalt dan zelfbeheer is huren een serieuze optie, volgens voorzitter Lambert Hoving van het sportpark.

Door: Janet Oortwijn