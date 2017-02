Emmenaar bestraft voor oplichting, drie plaatsgenoten vrijgesproken

De rechter veroordeelde de Emmenaar tot 80 uur werkstraf (foto: RTV Drenthe/Wolter Klok)

ASSEN - Drie Emmenaren die twee weken geleden terechtstonden voor oplichting, krijgen geen straf. De rechtbank in Assen sprak het trio van 27, 32 en 52 jaar vandaag vrij wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie had werkstraffen van dertig en zestig uur geëist.

Alleen een 39-jarige Emmenaar is veroordeeld. Wel pakt zijn straf lichter uit dan de geëiste tweehonderd uur werkstraf en twee maanden voorwaardelijk.



Designstoelen

Volgens het OM pleegde hij zeven gevallen van oplichting in 2013 en 2014. De rechtbank vindt alleen te bewijzen dat hij vier dure designstoelen online heeft besteld, zonder ervoor te betalen. Daarvoor is hij veroordeeld tot tachtig uur werkstraf.



Van het oplichten van twee jacuzzi-verhuurbedrijven, een leverancier van USB-sticks, een autobandenbedrijf, een garagebedrijf en een aircoverkoper sprak de rechtbank de man vrij.



[article118160:OM eist werkstraffen tegen Emmenaren voor oplichting]

De 39-jarige Emmenaar wijst een 38-jarige vrouw uit Emmen aan als het brein achter de oplichtingspraktijken. Zij moet zich later nog voor de rechter verantwoorden.