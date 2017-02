VVD Emmen wil meer openheid bij afwikkeling WMD-drama

EMMEN - De VVD in Emmen wil meer openheid bij het onderzoek naar de Indonesische activiteiten van Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD). Daar werden miljoenen geïnvesteerd die verloren zijn gegaan.

VVD-fractievoorzitter Johan Scheltens meldt in een persbericht: “Wij waren al verre van gelukkig met dit buitenlandse avontuur. Maar het Javaanse schimmenspel dat sindsdien wordt opgevoerd, moet snel afgelopen zijn. De VVD gaat het college vragen om openheid en duidelijkheid.”De gemeente Emmen is aandeelhouder van de WMD en is via een brief geïnformeerd over een geheim rapport over de kwestie. De gemeenteraad is nog niet op de hoogte gebracht door het college.Scheltens pleit nu voor openheid: “Er gaan geruchten dat er nog meer onderzoek gaat komen. Dat wil ik niet van de media, maar van het college horen. Dat de WMD verstoppertje speelt, is tot daar aan toe. Maar van het college willen wij duidelijkheid. Met name over het handelen van bestuursleden en commissarissen.”