Zwaardere straf voor bewust aanrijden motoragent

LEEUWARDEN - Het moedwillig omverrijden van een motoragent is door het gerechtshof in Leeuwarden zwaarder bestraft. De 38-jarige Hoogevener die hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden, moet hiervoor twee jaar de cel in.

Tegen de man werd twee weken geleden twintig maanden cel geëist. In Assen kreeg de man in augustus een celstraf van zestien maanden cel opgelegd. De gang naar de hogere rechters is voor de Hoogevener dan ook allerminst succesvol geweest.Het hof acht bewezen dat de man in een gestolen bestelbus de agent op 29 april opzettelijk aanreed. De agent surveilleerde en keek uit naar de gestolen wagen. Hij zag het busje met daarin de 38-jarige Hoogevener achter het stuur. Die reed samen met zijn broer rond in het busje. Beide mannen zijn bekenden van de politie.De agent gaf een stopteken en parkeerde zijn motor achter de bus die eveneens was gestopt. Voordat de agent kon afstappen reed het busje op hoge snelheid achteruit. De agent werd omver gereden en raakte gewond aan zijn rug en arm. Het is de vraag of hij zijn functie weer als vanouds kan uitoefenen.De Hoogevener ontkende de daad. Hij zei dat hij niet in het busje had gereden. De hogere rechters geloven dit niet. De 38-jarige man is voor de volle honderd procent door de agent herkend. Bovendien is er dna-materiaal van de Hoogevener in de wagen achtergebleven.Het hof tilt er zwaar aan dat een agent zo ernstig in zijn werk is belemmerd. De rechters achtten zware mishandeling en vernieling van de motor bewezen. Naast de celstraf moet de Hoogevener het slachtoffer 1500 euro betalen.