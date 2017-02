Tynaarlo wil een échte brug bij Zeegse

Er moet een echte brug komen ovet het Zeegserloopje (foto: Google Maps)

ZEEGSE - Er moet een échte brug komen over het Zeegserloopje bij Zeegse. Dat vindt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tynaarlo.

Op dit moment ligt er een buis onder de weg, een zogenoemde duiker, die aan vervanging toe is.



Echte brug

Het college wil de overgang nu helemaal vernieuwen. "Een echte brug werkt ook veel beter als faunapassage, want behalve via het water, kunnen dieren dan ook via de droge oever van de beek onder de weg door", zegt wethouder Miriam van Dijk. Ook past volgens Van dijk een brug beter in het landschap.



Waarschuwing

Dat de huidige brug aan vernieuwing toe was, bleek anderhalf jaar geleden. In september 2015 werd al een extra bord geplaatst om vrachtverkeer te waarschuwen. De brug werd niet goed onderhouden, waardoor trucks van zes ton of zwaarder er niet overheen mogen rijden. De brug liep in de afgelopen jaren veel schade op en is toe aan groot onderhoud.



193.000 euro

"Toen we de voorbereidingen hiervoor troffen, kwam de duidelijke wens naar voren om er een échte brug voor terug te laten komen", aldus de wethouder. De gemeente zocht contact met de provincie Drenthe, het Nationaal Park Drentsche Aa, Waterschap Hunze en Aa’s en Staatsbosbeheer. Gezamenlijk delen ze de kosten voor de nieuwe brug: 193.000 euro.



De gemeenteraad neemt op 7 maart een besluit over het plan van B en W. Als de raad akkoord gaat, kunnen de werkzaamheden in september starten.

Door: Marjolein Knol Correctie melden