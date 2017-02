Café The Saloon in Assen sluit de deur

ASSEN - Westerncafé The Saloon in Assen heeft de deur gesloten. Of het café weer open gaat is onduidelijk.

Het café is de afgelopen jaren veelvuldig in het nieuws. Eerst werd The Saloon verdacht van het stoken van onrust bij andere cafés. Sinds 2014 klagen buurtbewoners over geluidsoverlast.Eigenaresse Tamara Siekmans besloot vorige maand The Saloon voorlopig te sluiten. Er zou sprake zijn van een onveilige situatie, doordat de nooduitgang van het café is geblokkeerd met houten schotten. Dit zou door omwonenden zijn gedaan die last hebben van het café.Siekmans zelf is niet bereikbaar voor commentaar. Assenaar Harry Reitsma, die opkomt voor de belangen van het café, vindt dat de gemeente in gebreke is gebleven. Volgens hem had de gemeente moeten optreden tegen het dichttimmeren van de nooduitgang.Reitsma stuurde in november al een brandbrief naar het college van B en W, waarin hij stelt dat The Saloon ten onrechte van geluidsoverlast beschuldigd wordt. Het lawaai zou van het naburige café De Witte Bal komen.Tot op heden heeft Reitsma niets van de gemeente gehoord. Vanavond kaart hij de situatie rond The Saloon aan bij de gemeenteraad van Assen.