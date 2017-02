Inwoners Angelslo positief over gesprek met gemeente

EMMEN - Ongeruste inwoners van de wijk Angelslo in Emmen gingen vanmiddag in gesprek met de gemeente over de overlast in hun buurt.

Inwoners van die wijk kampen zelf naar eigen zeggen sinds 2014 met drugs- en geluidsoverlast, maar nu willen ze voor de hele gemeente problemen in kaart brengen.Deze week werd onder meer een meldpunt ingericht op initiatief van inwoner Kees Dijkstra. Hij was vanmiddag aanwezig, samen met andere inwoners uit de wijk, burgemeester Bouke Arends en wethouder."Het was een goed en constructief gesprek. Positief, want er werd geluisterd. Er zijn wederzijds afspraken gemaakt. Over twee weken komen we er echt op terug met de gemeente. We gaan dan de koe bij de horens vatten", vertelt Dijkstra. Dat wil hij onder meer doen door een plan van aanpak te maken met bewoners, politie en Welzijnsgroep Sedna.Burgemeester Arends heeft de klachten van de bewoners vanmiddag aangehoord. "We hebben gewoon een prachtige wijk hier, maar het zijn de rotte appels die er tussen zitten. Daar moet de gemeente op anticiperen. Mensen hebben hier heel veel pijn en verdriet door de leefgewoontes van sommige mensen.""Er moet bewijslast komen en dan kun je die mensen echt gaan aanpakken. Daar gaan we mee bezig. We gingen het gemeentehuis uit met een positief gevoel, maar het is een hele lange weg die we moeten begaan. Ik ben positief en we gaan er voor strijden."Over twee weken is er een vervolggesprek tussen bewoners en de gemeente.