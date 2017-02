Liveblog: overleeft wethouder Maurice Hoogeveen het Sensor City-dossier? [gesloten]

ASSEN - Het wordt erop of eronder voor wethouder Maurice Hoogeveen van Assen vanavond met het dossier Sensor City.

De gemeenteraad van Assen praat momenteel over de problemen rond Sensor City. Het project verkeert in grote financiële problemen . Daarnaast leverde het project geen extra banen op, zoals wel was afgesproken.De vraag is nu of wethouder Hoogeveen wordt afgerekend op een gebrek aan sturing en controle. In dit liveblog houden verslaggevers Margriet Benak en Marjolein Knol u op de hoogte.