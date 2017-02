Isala opent Liesbreukcentrum in Meppel

MEPPEL - Het Isala Diaconessenhuis heeft vandaag de eerste patiënt verwelkomd in het splinternieuwe Liesbreukcentrum. Dit centrum is onderdeel van de afdeling chirurgie.

Door de liesbreukzorg te concentreren op één plaats hoopt Isala de wachtlijsten te beperken en de best mogelijke zorg te bieden aan haar patiënten. De verhuizing volgt uit het zorgverplaatsingsplan dat Isala heeft opgesteld nu de fusie tussen beide ziekenhuizen is afgerond.De komende jaren verhuizen diverse behandelingen van Zwolle naar Meppel en vice versa. De oprichting van het Liesbreukcentrum in Meppel is onderdeel van dit zorgverplaatsingsplan.Het team bestaande uit vier chirurgen heeft ruime ervaring met liesbreukoperaties. De verplaatsing geldt voor 85 procent van de operaties. Kinderen tot twee jaar en patiënten die naast de liesbreuk andere aandoeningen hebben, worden behandeld in Isala Zwolle.