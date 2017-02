Hoogeveen kan definitief winkelen op zondag

De koopzondag in Hoogeveen komt er definitief (foto: archief RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De koopzondag in Hoogeveen, waarover al jaren wordt gesteggeld, komt er definitief. Dat heeft de gemeenteraad vanavond besloten na een stemming.

Het voorstel om de koopzondagen vanaf maart vrij te geven, kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad: 16 voor en 14 tegen.



CDA

De fractie van het CDA gaf vanavond de doorslag. CDA-leden Hilma Mastwijk en Martin Nanninga stemden voor en daardoor ontstond een meerderheid. Daarmee schaarden ze zich achter het voorstel van VVD, Gemeentebelangen, D66 en PvdA.



Geloofsovertuiging

Jan Stoefzand van Gemeentebelangen maakte het nog even spannend. Hij begon zijn stemverklaring met de opmerking dat de discussie bij hem veel heeft losgemaakt. "Er zijn nogal wat zaken die niet overeenkomen met mijn geloofsovertuiging, maar een koopzondag gun ik iedereen. Ik kan meegaan in de vrijheid van de ondernemers en wens iedereen de vrijheid om dat ook zelf te bepalen."



Het voorstel gaat om openstelling van de winkels tussen één en zes uur 's middags. Alle winkels mogen zelf weten of ze open zijn op zondagmiddag.