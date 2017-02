Klok in de spits, Zeefuik op de bank bij FC Emmen

Zeefuik start niet in de basis bij FC Emmen

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan in het uitduel tegen Helmond Sport voor het eerst beschikken over Género Zeefuik, maar de spits begint op de bank. Gersom Klok vormt samen met Cas Peters het aanvalsduo.

Lukkien is blij en ook enigszins verrast dat hij, eindelijk, over Zeefuik kan beschikken. "We hadden er niet meer op gerekend eerlijk gezegd. Maar natuurlijk zijn we er heel blij mee. Hij is een aanvulling voor ons team."



Gersom Klok start tegen Helmond Sport, de winnaar van de eerste periodetitel en inmiddels bezig aan een moeilijke fase in de competitie (vorige week werd met 7-0 verloren van koploper VVV), als aanvaller. Issa Kallon zakt een linie. Lukkien: "Gersom heeft afgelopen vrijdag tegen De Graafschap laten zien dat hij prima naast Cas kan spelen. Hij is dreigend en doet ook verstandige dingen in de eindfase van een aanval. Hij blijft rustig en houdt overzicht. Bovendien denken we dat we met Issa weer meer dreiging kunnen ontwikkelen vanaf het middenveld."



Eerder dit seizoen verloor FC Emmen met 2-1 van de Brabanders. In dat duel lieten de Drenten grote kansen onbenut en zelfs de goal kwam niet van de voet van een Emmen-speler. Wel van een Drent, want Stephen Warmolts passeerde zijn eigen doelman.



Opstelling FC Emmen: Telgenkamp; Aslan, Lima, Siekman, Bakker, Kallon, Olijve, Bannink, Bos, Peters en Klok.



Helmond Sport - FC Emmen begint, net als de live-uitzending op Radio Drenthe, om 20.00 uur.