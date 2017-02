Emmen streeft naar maximale transparantie in WMD-debacle

EMMEN - De gemeente Emmen streeft ernaar zo transparant mogelijk te werk te gaan in de afhandeling van de trammelant met de WMD in Indonesië. Daar zijn miljoenen geïnvesteerd die nooit meer boven water kwamen.

Volgens wethouder Jisse Otter wil hij de raad zo goed als mogelijk informeren over het vervolgonderzoek over de kwestie.Wethouder Otter reageerde vanavond op vragen van de VVD. Fractievoorzitter Johan Scheltens wilde onder andere weten of de vragen in het vervolgonderzoek openbaar worden zodat de uitkomsten goed gecontroleerd kunnen worden en of het college als aandeelhouder wel genoeg doet om openheid van zaken te krijgen. Volgens Scheltens is er nu sprake van Javaans Schimmenspel."De gemeente Emmen is niet de enige aandeelhouder", begint wethouder Otter zijn antwoord. Behalve Meppel, zijn alle Drentse gemeenten inclusief de provincie aandeelhouder in de Waterleidingmaatschappij Drenthe. "We trekken gezamenlijk op en hebben in de laatste aandeelhoudersvergadering aangegeven dat er vervolgonderzoek komt."Over het hoe en wat van dat onderzoek kon wethouder Otter nog niet al te veel zeggen, omdat daar nog over gesproken wordt. Wel wil hij de resultaten van dat onderzoek doorspelen aan de gemeenteraad: "We streven naar maximale transparantie."Maar, er is wel een maar over het doorspelen van de informatie. "Want", zo zegt Otter, "we moeten zorgvuldig met de informatie omgaan. Dus uiteindelijk kan het onder geheimhouding naar de raad toe." Iets waar VVD'er Scheltens niet direct blij mee is. "U gaat toch als aandeelhouder over geheimhouding? Dus kunt u daar toch iets aan doen?" Volgens Otter ligt dat gevoelig, omdat er juridische kwesties spelen en dat er mensen meewerken die dat onder geheimhouding hebben gedaan.Wethouder Otter zegt dat daar waar het kan informatie openbaar wordt en daar waar het niet gaat, het onder geheimhouding naar de raad gaat.