'Dode das is slachtoffer van betonnen hindernis op A28'

DE PUNT - De betonnen middengeleider op de A28 bij De Punt heeft opnieuw voor een dierlijk verkeersslachtoffer gezorgd. Volgens directeur Marco Glastra van het Gronings Landschap werd een das deze week het slachtoffer van de dodelijke val.

Hij wil nu actie van de provincies Drenthe en Groningen en het Rijk. Hij roept hen via Twitter op om iets te doen aan de betonnen middengeleider."De weggedeelten worden gescheiden door een blok beton. Dieren hebben daardoor geen schijn van kans bij het oversteken. Het is een onneembare hindernis", zegt Glastra.Volgens de directeur van het Gronings Landschap is de das niet het enige slachtoffer. Zo kwamen onder meer marters en otters om het leven op het weggedeelte tussen De Punt en Groningen-Zuid.Het vervangen van de betonnen plaat kost volgens Glastra miljoenen euro's. De provincie Groningen is bereid om hier aan mee te werken. "Maar het Rijk niet, die heeft andere prioriteiten en zonder die steun is het voor de provincies niet op te brengen", vertelt Glastra.Glastra hoopt de betrokken ministeries alsnog op andere gedachten te brengen.