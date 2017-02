Harde kritiek op wethouder Maurice Hoogeveen

ASSEN - Harde kritiek vanavond op wethouder Maurice Hoogeveen van Assen in het dossier Sensor City. Hem wordt gebrek aan leiderschap en sturing verweten.

Bovendien heeft Hoogeveen, ondanks herhaaldelijke vragen van sommige fracties, de raad niet geïnformeerd over de slechte financiële situatie bij Sensor City. Dat verwijt komt vooral van ChristenUnie (CU), SP, CDA en VVD.Fractievoorzitter Bert Wienen van CU neemt het de wethouder kwalijk dat hij niets gemeld heeft, toen hij in februari vorig jaar al wist van een dreigend exploitatietekort. "Ik heb meerdere momenten kritische vragen gesteld en pas in november hoorden wij als raad hiervan. Wij hadden al argwaan. Het was te lang stil. Maar toch zweeg de wethouder."Ook de SP rekent het Hoogeveen zwaar aan dat hij niet op tijd met informatie is gekomen. Ook zijn prestatieafspraken genegeerd. "We zouden elk jaar kritisch evalueren, maar dat is niet gebeurd."Jan Broekema van de SP spreekt van een zwak bestuur. "De wethouder had er bovenop moeten zitten, na signalen van tekorten. Het is een grote flop geworden. 46 miljoen is er ingestoken, waar is dat geld gebleven?" Volgens de SP moet er geen cent meer ingestoken worden.Kees Boonzaaijer van stadspartij PLOP vindt het "beneden alle peil", hoe de raad verstoken is gebleven van informatie. Ook het CDA is daar vooral boos over. "We moeten kunnen vertrouwen op het krijgen van informatie. De raad heeft meerdere keren vragen gesteld over Sensor City. Goede informatievoorziening is onontbeerlijk", zegt fractievoorzitter Eddy de Korte.Volgens De Korte is er bovendien sprake van minachting van de raad, omdat er nu ook nog 25.000 euro aan Sensor City wordt betaald voor gebruik van het meetnetwerk. "Raadsfracties hebben daar bedenkingen tegen, en toch wordt het geld door het college overgemaakt."D66, de partij van de wethouder, vindt dat de raad ook kritisch naar zichzelf moet kijken. "Wij hebben ook zitten slapen. Er waren harde prestatieafspraken gemaakt in 2013, om beter zicht te krijgen op het sensorcluster. We zouden jaarlijks cijfers krijgen en de boel scherp evalueren. Dat is niet gebeurd in 2014, niet in 2015 en niet in 2016. Hadden we daar als gemeenteraad in onze controlerende rol zelf ook niet kritischer over moeten zijn?", aldus fractievoorzitter Bob Bergsma.De ChristenUnie, en ook het CDA, vinden dit een onterecht verwijt. "Wij hebben herhaaldelijk kritische vragen gesteld, en dan zou de wethouder, zo beloofde hij, op een later moment met informatie komen. We hebben daar continu naar gevraagd en uit zorgvuldigheid voor het proces, hebben we dat afgewacht", zegt Wienen van de CU. "Maar zitten slapen hebben we niet."